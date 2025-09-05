TOKİ 250 Bin Konut Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yıl sonu itibarıyla yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada:

Başvuruların yıl sonu veya 2026 yılının başında açılacağını duyurdu.

Deprem bölgesi ve 81 il için projelerin planlandığını belirtti.

Gençler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrılacağını ifade etti.

TOKİ Başvurusu e-Devlet Ekranı Açıldı mı?

2025 yılı itibarıyla TOKİ 250 bin konut için e-Devlet başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuruların resmi duyurusu TOKİ ve Bakanlık tarafından yapılacak. Başvuru ekranı açıldığında vatandaşlar e-Devlet üzerinden online başvuru gerçekleştirebilecek.

TOKİ Evleri Ne Zaman Teslim Edilecek?

TOKİ projelerinde ihaleler 2025 Haziran sonuna kadar tamamlanacak. İhale süreci sonrası:

Temmuz ayından itibaren inşaat süreçleri başlayacak.

Teslimatlar etaplar halinde gerçekleştirilecek.

Önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi, yeni projede de 2-3 yıl içinde teslimatlar planlanıyor.

TOKİ Sosyal Konut Başvuru Şartları Neler?

Yeni kampanyada başvuru şartları önceki TOKİ sosyal konut projelerine benzer olacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Hane halkı adına daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak

Başvuru yapılacak ilde en az 1 yıl ikamet etmek

Gençler, emekliler ve şehit/gazi yakınlarına özel kontenjan ayrılması da planlanıyor.