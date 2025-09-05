Basın Federasyonu’na Ziyaret

Türkiye Basın Federasyonu’nu ziyaret eden Bakan Fidan, Federasyon Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Burada yaptığı açıklamada gündemdeki gelişmelere değinen Fidan, Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumunu ayrıntılı şekilde ortaya koydu.

“BM Genel Kurulu’nda kritik konferans

Fidan, her yıl Eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun bu yıl özel bir önem taşıdığını söyledi. Genel Kurul çerçevesinde Filistin konulu bir konferans düzenleneceğini hatırlatan Fidan,bu konferansın önemli olduğunu kaydetti.

“Tepki mi, Fayda mı?”

Türkiye’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu’nda yer alan 7 ülke ile beraber ABD’nin kararını eleştirdiğini hatırlattı.

Abbas’a vize verilmemesi sonrası nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda da Suudi Arabistan, Ürdin, Mısır ve Katar gibi çok sayıda ülkeyle istişarelerde bulunulduğunu kaydeden Fidan, ayrıca Filistinli yetkililerle de görüşmeler yapıldığını aktardı. Bu temaslarda meselenin “tepki” mi yoksa “fayda” mı çerçevesinde ele alınması gerektiği üzerinde durulduğunu belirten Fidan, konuyla ilgili nihai kararın Filistinlilere ait olduğunu, Filistinlilerdeki hakim görüşün ‘fayda’ seçeneğine odaklandığını kaydetti.

“Fransa ve İngiltere’nin Kararı Tarihi”

Bakan Fidan, özellikle Fransa ve İngiltere’nin bu yıl Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Fidan, Bu durumun uzun vadede ve stratejik olarak Filistin halkı ve davası için önemli bir kazanım olduğunu bildirdi.



“Türkiye Her Daim Filistin’in Yanında”

Fidan, Türkiye’nin her zaman Filistin’in yanında olduğunu yineledi. Bakanlık olarak konuyla ilgili detaylı değerlendirmeler yapıp konuyu cumhurbaşkanına da sunduklarını kaydeden Fidan, fayda düzleminde oluşan kanaatte Filistin Devlet yetkililerinin önemli rolü bulunduğunu ifade etti.