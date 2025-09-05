Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, 26 Temmuz’da Çamlıbel mevkiinde meydana gelen büyük orman yangınının ardından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yangında toplam 2 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü hatırlatan Başkan Toptaş, “Can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz. Şimdi ise hedefimiz 1650 hektarlık orman alanını yeniden yeşile kavuşturmak. Mühürleme ve teraslama çalışmalarının ardından Kasım ayında fidan dikimine başlayacağız” dedi.

İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ise yangının Kahramanmaraş’ın en büyük orman felaketlerinden biri olduğunu belirterek, “Kasım ayı itibariyle ağaçlandırma seferberliği başlatacağız. Biz de teşkilat olarak bu çalışmanın bir ucundan tutmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.