Kahramanmaraş’ta yaşayan %96 engelli Fatmagül, yıllardır kurduğu hayaline kavuştu. Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği’nin girişimleri ve hayırsever polis memuru Mustafa Şahin’in desteğiyle Fatmagül’e uzaktan kumandalı akülü sandalye hediye edildi.

Dernek tarafından yapılan ihtiyaç tespitinde, Fatmagül’ün hayatını kolaylaştıracak en önemli ihtiyacın bu araç olduğu belirlendi. Daha önce de birçok engelli vatandaşa umut olan polis memuru Mustafa Şahin, Fatmagül’ün özel durumunu dikkate alarak sandalyeyi temin etti.

Akülü sandalye, Dernek Başkanı Tural Şahbazlı tarafından aileye teslim edildi. Teslim anında duygu dolu anlar yaşanırken, Fatmagül’ün mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

Dernek Başkanı Tural Şahbazlı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Fatmagül kızımızın yıllardır hayalini kurduğu bir aracı kendisine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı desteğiyle bir kez daha engelli kardeşlerimizin umudu olan kıymetli polis memurumuz Mustafa Şahin’e şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum. Onun bu duyarlılığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için adeta bir umut ışığı olmuştur.”