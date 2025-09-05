64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Öğretmenler İçin Gençlik Liderliği Eğitim Kampına katıldı.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü ev sahipliğinde 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa, 45 ilden 300 öğretmen ile çok sayıda profesyonel eğitmen katıldı. Yoğun bir eğitim programıyla geçen kamp, sosyal etkinlikler ve paylaşım ortamlarıyla da zenginleştirildi.

Katılımcılar, gençlik çalışmalarını daha etkili hale getirmek amacıyla koçluk ve mentörlük teknikleri üzerine eğitim aldı. Programda öğretmenlerle bir araya gelen Mahir Ünal ise “Kültür, kimlik ve aidiyetlerimiz” üzerine bir konuşma yaparak tecrübelerini ve bilgilerini paylaştı.

Ünal, öğretmenlerin gençler için sadece bilgi aktaran değil aynı zamanda değerleri yaşatan liderler olduğunu vurgulayarak, eğitim kampının bu açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programın sonunda öğretmenler, aldıkları eğitimlerin gençlere yönelik çalışmalarında önemli bir rehber olacağını belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.