Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çöplerden plastik atık toplayarak geçimini sağlayan bir kişi, sokak ortasında darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A. isimli kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple O.D. tarafından saldırıya uğradı. Görüntülere yansıyan olayda, saldırganın yumruk ve tekmelerle S.A.’yı yere düşürdüğü görüldü.

Darbedilen S.A., saldırının ardından polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayet üzerine harekete geçti. Kimliği tespit edilen O.D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.