Kahramanmaraş Doğa Koleji VIP Kampüsü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde vizyon toplantısı düzenledi. Toplantının amacı, hem geride bırakılan yılın değerlendirilmesi hem de yeni dönemin daha verimli ve başarılı geçmesi için yol haritası belirlemek oldu.

Kampüs yönetimi ile öğretmenlerin katıldığı toplantıda, eğitim süreçlerinin daha kaliteli hale getirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni dönem hedefleri ve projeler paylaşılırken, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar da ele alındı.

Kampüs yönetimi, 2025-2026 döneminde öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.