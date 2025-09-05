Kahramanmaraş’ın asırlık geleneği olan Hartlap bıçakları, ustaların elinden çıkıp hem yerli halkın hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ancak tercih edilen ürünlerde dikkat çekici farklılıklar göze çarpıyor.

Ökkeş Çelik Hartlap bıçakları işletme sahibi Bahaettin Çelik’in verdiği bilgilere göre, yerli müşteriler daha çok geleneksel, günlük kullanımda pratik olan ve çok amaçlı bıçakları tercih ediyor. Ekonomik sebeplerle ev içerisinde bir bıçakla birden fazla işi yapmayı alışkanlık haline getiren yerel halk, özellikle dayanıklı ve çok yönlü ürünlere yöneliyor.

Yabancı turistler ise daha profesyonel kullanım için özel tasarımlı ve set halinde satılan bıçakları tercih ediyor. Domates için ayrı, et için ayrı bıçak kullanan yabancılar; dekoratif, şekil verme ya da özel sunum amaçlı bıçaklara yoğun ilgi gösteriyor.