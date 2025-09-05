Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, ailesiyle birlikte pikniğe giden 17 yaşındaki genç, Göksu Çayı’nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Biçin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle çayın kıyısında piknik yapan Gökdeniz İspir (17), serinlemek için girdiği suda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen sudan çıkarılan genç, boğularak hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.