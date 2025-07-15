İstanbul’da, elebaşılığı kırmızı bültenle aranan İ.A.'ya ait organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı, 214 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Motosiklet ve çalıntı araç kullanılarak işlenen; kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti gibi 116 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen örgüt üyeleri, İstanbul Emniyeti'nin koordinasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Ayrıca suç örgütüne silah temin ettiği belirlenen 3 atölyeye ve toplam 250 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 3 uzun namlulu tüfek, 1 kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Örgütün propaganda faaliyetlerinde kullandığı 40 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nü ve görev alan emniyet mensuplarını tebrik ederek, suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.