İstanbul'da etkili olan kar yağışı, haftanın ilk günü olan 19 Ocak Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Meteoroloji’nin buzlanma ve don uyarılarının ardından, üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler özellikle “YÖK kar tatili açıklaması yaptı mı?”, “İstanbul’da üniversiteler tatil mi?” sorularına yanıt arıyor.

YÖK’ten Genel Kar Tatili Kararı Çıkmadı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelindeki tüm üniversiteleri kapsayan herhangi bir kar tatili kararı açıklamadı.

Üniversitelerde eğitime ara verilmesi, derslerin iptal edilmesi ya da uzaktan eğitime geçilmesi gibi uygulamalar; üniversitelerin idari ve akademik özerkliği kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle kararlar, üniversitelerin kendi rektörlükleri tarafından, bulundukları ildeki hava koşulları ve valilik açıklamaları dikkate alınarak alınıyor.

Öğrencilerin, kendi üniversitelerinin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerekiyor.

İstanbul Valiliği’nden Uyarı Var, Tatil Yok

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı. Ancak üniversiteler için genel bir tatil kararı ya da idari izin açıklaması yapılmadı.

Valilik, güvenlik gerekçesiyle bugün saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışını yasakladı.

İstanbul’da Trafik Felç: Yoğunluk %80’i Aştı

Kar yağışıyla birlikte İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik adeta durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre saat 08.15 itibarıyla:

Avrupa Yakası: %78

Anadolu Yakası: %85

Kent genelinde: %80 trafik yoğunluğu ölçüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Toplu Taşımada Yoğunluk

İşe gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.