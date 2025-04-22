İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

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Gerçekleştirilen operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 801,5 kilogram "metamfetamin"in ele geçirildiğini, zehir taciri 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.