İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.
Gerçekleştirilen operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 801,5 kilogram "metamfetamin"in ele geçirildiğini, zehir taciri 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.