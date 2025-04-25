İstanbul diken üstünde...

23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen artçılarla art arda sarsılan İstanbul sokakta.

Silivri açıklarında-Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, dış merkezinden 300 kilometre yarıçaplı alandaki illerde hafif şiddette hissedildi.

291 ARTÇI DEPREM

Depremin dış merkezinin en yakın yerleşim yeri Silivri'ye yaklaşık 24 kilometre mesafede olduğu, İstanbul'un güney kıyılarındaki yerleşimlerin 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmelerle sarsıldığı kaydedildi.

Büyük depremden sonra 291 artçı yaşanırken İstanbul'un Marmara'ya sahili olan ilçeleri depremi en şiddetli şekilde yaşarken, Karadeniz kıyılarına doğru ise bu etki azaldı.

1,5 MİLYON YAPI TEHLİKEDE

Bu kapsamda Marmara faylarına göre İstanbul'un deprem risk haritası oluşturuldu.

Haritaya göre riskin en yoğun olduğu bölge, aynı zamanda yerleşimin en yoğun olduğu bölge. Bu da 7,5 milyon yapıdan 1,5 milyonunun risk altında olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle İstanbul'u bekleyen tehlike daha da ciddi bir boyut kazanıyor.

İşte ilçe ilçe İstanbul risk haritası: