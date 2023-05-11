İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlandı.

Tarihi milattan önce 410 yılına uzanıyor.

İstanbul'un en özel yapılarından biri olan ve restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi bugün yeniden kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Bu akşam düzenlenecek açılış töreni için bir ışık gösterisi de hazırlandı.

Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan o gösteri açılıştan itibaren her akşam İstanbul'u renklendirecek.