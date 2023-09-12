Son yıllarda dünya genelinde seyahat etmek artık daha erişilebilir hale geldi. Uçuşlar için ucuz uçak bileti bulmak, pek çok insan için oldukça önemli.

Hava yolu şirketleri, rekabetin artmasıyla birlikte daha fazla yolcu çekmek ve mevcut müşterilerini memnun etmek amacıyla sık sık ucuz uçak bileti fırsatları sunuyor.

Peki tatil seyahati için uçak bileti almanın en iyi zamanı şimdi mi, yoksa tahmini seyahat sürenize yaklaşana kadar beklemek mi daha iyi?

Google Flights ekibi, en uygun uçak biletinin ne zaman alınacağını bulmak için beş yıllık uçak bileti verilerini inceledi.

Haftanın en ucuz günü hangisi

Uçak bileti almayı planlıyorsanız en ucuz seçeneği bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Google'a göre hafta sonu yerine hafta ortasında uçmak daha ucuz.

Pazartesi ve çarşamba günleri arasında kalkan uçuşlar, hafta sonu uçuşlarına göre yüzde 12 ile yüzde 20 arasında daha ucuz olabilir. Google, pazar günlerinin yola çıkmak için pahalı bir gün olduğunu söylüyor.

Uçak bileti almak için en uygun zaman

Potansiyel bir fiyat artışından kaçınmak için, seyahatinizin yaklaşmasını beklemek yerine, uçuş rezervasyonunuzu çok önceden yapmanız en iyisidir.

Google, yurt içi uçuş rezervasyonu yapıyorsanız fiyatların genellikle seyahatinizden 21 ila 60 gün önce en düşük seviyede olduğunu söylüyor. Ancak Google, bunun belirli varış noktanız için geçerli olmayabileceğini belirtiyor.

Yılın en iyi zamanları

Bahar tatili: Google, mart ve nisan aylarındaki yurt içi uçuşlarda fiyatların genellikle kalkıştan 23 ila 59 gün önce en düşük seviyede olduğunu söylüyor.

Yaz tatili: Temmuz veya ağustos aylarındaki yurt içi uçuşlarda fiyatlar genellikle 14 ila 44 gün sonra daha düşük oluyor ve kalkıştan 21 gün önce dibe vuruyor.

Google Uçuşlar kullanmanın diğer avantajları

Google Flights, Türkiye'deki adıyla Google Uçuş Arama, uçak bileti ücretinden tasarruf etmek isteyen gezginlerin işine yarayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Bugünkü uçak biletlerini eski fiyatlarla karşılaştırın: Varış noktanızı Google'da arayın ve bugünkü ücreti son 12 aydaki benzer uçuşlarla karşılaştırın. (Bazı arama sonuçları aynı zamanda fiyatın değişmesinin beklenip beklenmediğini de gösterecektir.)

Google Uçuş fiyat takibini açın: Fiyatları takip et seçeneğini açın ve seyahat tarihlerinizi ekleyin; fiyatlar değişirse Google size bir e-posta gönderecektir. Aklınızda belirli bir hafta yoksa önümüzdeki üç ila altı ay içinde kalkan uçuşlarda fiyat düşerse bildirim almak için herhangi bir tarihi seçebilirsiniz.