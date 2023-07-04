KİÜ akademisyenleri, tercih dönemi öncesinde Kahramanmaraş kent merkezi ile Elbistan ve Türkoğlu ilçelerinde eğitim veren ortaöğretim kurumlarında tanıtım etkinlikleri düzenledi. Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi, Süha Erler Anadolu Lisesi, TOBB Fen lisesi, Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi, Şehit Cemil Kaçmaz Anadolu Lisesi, Kadriye Çalık Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Maarif Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Lisesi, Aziz Sancar Anadolu Lisesi, Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Elbistan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Şehit Naci Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ve Elbistan Anadolu Lisesi gibi okullarda gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde, okul rehberlik öğretmenleri ve öğrenciler bilgilendirildi.



YKS’ye katılan öğrencilere, üniversite bünyesinde yer alan lisans ve ön lisans bölüm ve programları hakkında bilgiler veren KİÜ akademisyenleri, öğrencileri doğru tercih noktasında yönlendirerek, sorularını cevaplandırdı.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversiteleri var eden en önemli unsurun öğrenci olduğunu belirterek, aday öğrencileri Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin bölüm ve programlarını tercih etmeye çağırdı. Prof. Dr. Bakan şunları kaydetti:

“Kahramanmaraş olarak çok büyük bir afet yaşadık, binlerce insanımızı kaybettik. Halen hüzün ve keder doluyuz. Fakat bir taraftan da hayat devam ediyor ve Kahramanmaraş’ta da hayatın bir an önce normale dönmesi gerekiyor. Bu nokta da eğitim kurumlarına büyük görevler düşüyor. Biz de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bilindiği üzere üniversitemizi her geçen gün daha da büyütmeye, yeni bölüm ve programlar açmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar sonunda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz altında Tarih, Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini açıyoruz. Üniversitemizin değerli akademisyenleri de tercih dönemi öncesinde okullarımızı ziyaret ettiler. İl merkezimizde, Elbistan’da ve Türkoğlu’ndaki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören çocuklarımıza üniversitemizi tanıttılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür aktivitelerimiz ilerleyen süreçte artarak devam edecek. Ben şimdiden üniversitemizi tercih edecek, KİÜ’ye katılacak olan tüm öğrencilerimize ‘hoş geldiniz’ demek istiyorum.”