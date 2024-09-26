Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin de katılım sağladığı toplantıda, mahallelinin sorunları yerinde dinleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, vatandaşlarla sık sık bir araya gelmenin önemine değindi.



Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Akpınar, belediyenin mahalle ziyaretlerinin önemine vurgu yaparak, "Her hafta farklı bir mahallemizi ziyaret ediyor, vatandaşlarımızın sorunlarını birebir dinliyor ve anında çözüm üretiyoruz. Belediyemize ulaşamayan vatandaşlarımız olabilir, bu yüzden biz vatandaşımıza gidiyoruz. Sorunları kaynağında dinleyip, çözümü yine yerinde geliştiriyoruz. Dulkadiroğlu’nun sorunlarını birlikte çözme kararlılığıyla çıktığımız bu yolda, her mahallemizin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre ele alıyoruz." dedi.



VATANDAŞLARLA GÜÇLÜ BİR İLETİŞİM KÖPRÜSÜ KURUYORUZ

Başkan Akpınar, mahalle ziyaretlerinin sadece sorun çözme amacı taşımadığını, aynı zamanda vatandaşlarla güçlü bir iletişim köprüsü kurarak belediyenin hizmetlerini halkla birlikte şekillendirdiklerini de belirtti. "Bizim için en büyük öncelik, her bir vatandaşımızın memnuniyetidir. Mahallelerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeyi sizlerin talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu toplantılarla, istişare kültürüne önem veriyor, sorunlarımızı çözmek için el birliğiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı boyunca Çınarlı Mahallesi sakinlerinin talepleri tek tek dinlenirken, başta altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal hizmetlerle ilgili ihtiyaçlar olmak üzere birçok konuda yapılacak çalışmalar belirlendi. Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de mahalle sakinlerine yapılacak projeler ve çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.