Cenaze Hazırlıkları Yapılırken Gözlerini Açtı

Doktorların ölüm raporu verdiği yaşlı adam, tabuta yerleştirilmek üzereyken birden bire hareket etmeye başladı. O anlara şahit olan hemşireler, doktorlar ve ailesi büyük şok yaşadı. Yaşlı adam gözlerini açar açmaz ilk olarak:

🗣 "Çocuklarım nerede?" diye sordu.

Hastaneye Kaldırıldı, Durumu Stabil

Hemen en yakındaki hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Doktorlarla ve ailesiyle normal şekilde iletişim kurduğu, bilinç durumunun yerinde olduğu aktarıldı.

Tıp Literatürüne Geçti: Lazarus Sendromu

Olayın ardından uzmanlar yaşlı adamın, tıpta nadir görülen ve “Lazarus sendromu” olarak bilinen durumu yaşadığını belirledi.

Lazarus sendromu, ölüm sonrası kalbin kendiliğinden tekrar çalışması durumudur ve dünya genelinde çok az sayıda vakada rapor edilmiştir.

Tıp Dünyası Şaşkın, Ailesi Minnettar

Olay hem İtalyan basınında hem de uluslararası medyada geniş yankı buldu. Ailesi ise adamın yeniden hayata dönmesini “mucize” olarak nitelendirdi.