Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon da bu başarısını korumak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Orta saha bölgesine 1 takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, uzun süredir Leandro Paredes ile görüşüyor. Bu transferle ilgili ise İtalyan basının yeni bir iddia geldi.

3.8 milyon euro bonservis ödeneceği yazıldı

İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını duyurdu. İmzanın 3 yıllık olacağı vurgulanırken, maaşa dair bir detay belirtilmedi.

Galatasaray'ın Paredes için Paris Saint-Germain'e ise 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.

İtalyanlar açıkladı: Leandro Paredes Galatasaray'da

Galatasaray'a mesaj gönderdi

Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını vermişti.

Paredes'in bu yanıtı, Galatasaraylı taraftarlara bir mesaj olarak değerlendirildi.