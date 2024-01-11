Öksüz, burada yaptığı açıklamada Tekstil sektöründeki son durumu ve 2023 ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Tekstil ve Hazır Giyim sektörünün 2023’te Pazar payının daraldığına dikkat çeken Öksüz, 2024 yılına dair beklentileri de dile getirdi.

