Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun şekilde müdahale ediyor. Çalışmalar kapsamında:

2 uçak,

9 helikopter,

35 arazöz,

9 su ikmal aracı,

4 dozer bölgeye sevk edildi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yangına müdahaleye katıldı.

Mahalleler Tahliye Edildi, Evler Zarar Gördü

Yangının büyümesi sonucu, Tosunlar, Suçıktı, Köseler ve son olarak Üzümlü Mahallesi tahliye edildi. Özellikle Tosunlar Mahallesi'nde birçok evin yangında zarar gördüğü öğrenildi. Tahliye edilen mahallelerde vatandaşlar canlarını ve eşyalarını kurtarmaya çalışırken, bölgedeki hayvanlar da güvenli alanlara taşındı.

Yatalak Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Suçıktı Mahallesi’nde, alevlerin sıçradığı evde yalnız yaşayan 81 yaşındaki yatalak İbrahim Erkan, çıkan yangında hayatını kaybetti. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Hayvanlar Canlı Hayvan Pazarına Taşındı

Tahliye edilen Köseler Mahallesi'ndeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamı kamyonlarla güvenli bölgelere nakledildi. Hayvanlar, Ödemiş Canlı Hayvan Pazarı Tesisleri’ne götürülerek koruma altına alındı.

AFAD Başkanı'ndan İnceleme

Yangın bölgesine gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu ve ekiplerden bilgi aldı.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bölgedeki yoğun müdahale devam ederken, yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarıyor.