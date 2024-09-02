İzmir'de bir saldırgan, önüne çıkan herkese adeta dehşeti yaşattı.

Torbalı'da şüpheli tavırlar sergileyen Bülent Şengün isimli bir şahıs, taksici Arif Karabacak'ın aracına binerek Yazıbaşı Mahallesi'ne gitti.

TAKSİCİYİ GASBETTİKTEN SONRA ÖLDÜRDÜ

Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, taksici Karabacak'ı bir tarlada gasbetti.

Tabancayla Karabacak'ı ensesinden vuran şüpheli, takside bulunan paraları alarak kaçtı.

POLİSTEN KAÇAMADI

Taksici Arif Karabacak'ın öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

Kameralardan Şengün'ü Gümüldür'e kaçtığını tespit eden ekipler ve şüpheli arasında kovalamaca başladı.

Kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.