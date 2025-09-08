16 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

Yetkililerden alınan bilgiye göre saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. isimli şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Şehit Olan Polislerin İsimleri Açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere, Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi yakalanmıştır.”

Adalet Bakanı Tunç: Çok Yönlü Soruşturma Yürütülüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyı kınayarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu: