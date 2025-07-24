Kahramanmaraş’ta jandarma aracıyla ticari taksinin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2’si jandarma personeli 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi’nde seyir halinde olan sürücü, yönetimindeki ticari taksinin direksiyon hakimiyetini kaybederek güzergah üzerinde seyir halinde olan jandarma aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2’si jandarma personeli olmak üzere, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.