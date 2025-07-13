Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Uludaz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan aile içi husumet nedeniyle çıkan olayda bir kişi hayatını kaybetmişti Olayla ilgili kaçan iki şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla Adana’nın Ceyhan ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, F.K. (31), aralarında daha önce kız kaçırma meselesinden husumet bulunan ve kardeşinin eşi olan H.İ.Ö.’nün (26) içinde bulunduğu yurt dışı plakalı araca çarptı. Tarafların araçtan inerek jandarmayı aradığı esnada F.K., aracını şahısların üzerine sürdü. Ardından, kendisine müdahale etmek isteyen H.İ.Ö.’yü tabanca ile vurarak ağır şekilde yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan H.İ.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan F.K. ve beraberindeki Y.C. (29) isimli şüpheliyi yakalamak için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat Şube ve ilçe jandarma ekiplerinden özel bir tim oluşturuldu. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Adana’nın Ceyhan ilçesine kaçtıkları ve olayda kullanılan aracı Kümperli Mahallesi'nde sakladıkları tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla şüpheliler, olaydan iki gün sonra mısır tarlaları arasında saklandıkları bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen F.K. ve Y.C., tutuklanarak Türkoğlu 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini belirtti.