Real Madrid Kulübü, Fenerbahçe'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı Arda Güler'i tanıttı.

Real Madrid'in Madrid kentindeki Valdebebas bölgesinde bulunan tesislerinde yapılan ilk tanıtım basına kapalı olarak sadece kulüp yöneticileri, Arda Güler ve ailesi arasında gerçekleştirildi.

Yapılan törenin ardından ise milli futbolcunun giyeceği forma numarası belli oldu.

Fenerbahçe'de profesyonel olduğu dönemde ve A Milli Takım'a ilk davet edildiğinde 25 numarayı giyen, ardından 10 numaranın sahibi olan Arda Güler'in Real Madrid'de 24 numarayı giyeceği açıklandı.

Vallejo forma numarasını verdi

Geçen sezon Real Madrid'de 5 numaralı formanın sahibi olan İspanyol stoper Jesus Vallejo, 103 milyon euroya Borussia Dortmund'dan transfer edilen Jude Bellingham 5 numarayı isteyince, kabul edip 24 numaraya geçmişti.

Arda Güler de 24 numarayı giymek isteyince Vallejo, 18 yaşındaki oyuncuya numarasını vererek 25 numaraya geçti.

1 ile 25 arasında forma veriliyor

Kadro numaralarıyla ilgili La Liga kuralları, tüm kulüplerin kıdemli kadro oyuncularına bir kaleciye tahsis edilmiş olmak üzere 1 ile 25 arasında forma verilmesi gerektiğini açıkça belirtir.

Her kulübün kadrosuna üçü kaleci olmak üzere toplam 25 oyuncu kaydetmesine izin verilir.

Kalecilere 1 numaralı formanın yanı sıra 13 ve 25 numaralı forma da verilebilir. Bir kulüp sezon ortasında yedek oyuncu almaya karar verirse, 26 ile 50 arasında herhangi bir sayı atanabilir.