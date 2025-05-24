Eğitim hayatına emin adımlarla başlamak isteyen yüzlerce öğrencinin ter döktüğü sınav, hem ailelerin hem de eğitim camiasının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler ve veliler, heyecanlı ve umut dolu bir atmosfer oluşturdu.

Okul idaresi ve öğretmenler, büyük bir titizlik ve misafirperverlikle sınava katılan öğrencilere rehberlik etti.

Okul Müdürü İbrahim İleri sınav öncesinde yaptığı açıklamada, bu sınavın sadece bir ölçme değerlendirme faaliyeti olmadığını, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği sunma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Şehitler Proje İmam Hatip Ortaokulu, sadece akademik başarıyı değil; ahlaki duruşu, milli ve manevi değerlere bağlılığı, sosyal sorumluluk bilincini de esas alan bir eğitim anlayışıyla geleceğin lider bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Bu bağlamda düzenlenen kabul sınavı, öğrencilerin akademik donanımlarının yanında karakter gelişimlerini de göz önünde bulundurarak çok yönlü bir değerlendirme modeliyle gerçekleştirildi.