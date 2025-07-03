Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen uçak kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Eskişehir Sivrihisar’dan kalkarak Rize-Artvin Havalimanı’na gitmekte olan sivil uçakla dün akşam saatlerinde irtibat kesilmişti.

Gece boyunca süren yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri sabah 06.24 itibarıyla enkaza ulaştı. Kazada pilot Mehmet Demirci yaşamını yitirirken, yolcu Hicran Kaya yaralı olarak kurtarıldı ve askeri helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.