Hırsız, film sahnelerini aratmayan soygun için İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bankayı seçti.

Dün saat 12.00 sıralarında bankaya gelen yüzü maskeli kişi, sıra alma makinesine yöneldi.

Silahlı soygun

Bankanın güvenlik görevlisi şahsın yanına gelince, şüpheli cebindeki silahı çıkardı ve ona doğrulttu.

Şahıs daha sonra vezneye giderek, elindeki poşeti görevliye uzattı, paraları içine koymasını istedi.

170 bin lira ile kaçtı

Görevli, paraları poşete doldurup şüpheliye verdi.

Eli silahlı soyguncu, poşetteki 170 bin TL’yi alarak, bankadan kaçtı.

Tüm bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erkek çıktı

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Olay yeri ve şüphelinin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis, yoğun ve titiz çalışmalar sonucu şahsı Küçükçekmece’de çaldığı paraların bir kısmı ve soygunda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Şüphelinin Ceyhun Y. (38) isimli bir erkek olduğu anlaşıldı.

Bahçelievler’de kadın kılığında banka soyan erkek, paralarla birlikte yakalandı

Annesinin kıyafetleriyle soydu

Ceyhun Y., sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, soygunda kullandığı kıyafetler de yaşadığı evde bulundu.

Emniyette ifadesi alınan Ceyhun Y., bir süredir borç içinde olduğunu ve bu yüzden birlikte yaşadığı annesinin kıyafetlerini giyerek kadın kılığında soygun yapmaya karar verdiğini söyledi.

Geriye 63 bin lira kaldı

Şüphelinin, bankadan gasbettiği 170 bin TL’nin bir kısmını borçları için kullandığı ve geriye 63 bin TL kaldığı öğrenildi.

Ceyhun Y., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.