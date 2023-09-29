İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Akatlar mahallesinde gece saatlerinde bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Mustafa Çapar'ı boğazı kesilerek öldürülmüş bir halde buldu.

Yapılan çalışmada Mustafa Çapar'ı eski eşi sanat yazarı Funda Demir'in öldürdüğü belirlenirken, şüpheli olayın hemen ardından gözaltına alındı.

Çocuklarıyla yaşadığı eve gitti

Yapılan soruşturmada çiftin 22 yıl evli kaldıktan sonra 2 yıl önce boşandıkları belirlendi.

19, 15 ve 7 yaşlarında 3 çocuğu bulunan çiftten, mali müşavirlik şirketi bulunan Mustafa Çapar'ın akşam saatlerinde 47 yaşındaki Funda Demir'in evine geldiği tespit edildi.

Bıçakla boğazını kesi

Çiftin evin üst katında tartıştıkları, ardından Funda Demir'in bıçakla cinayeti işlediği öğrenildi. Çiftin zaman zaman boşandıktan sonra bir araya geldikleri ve tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Funda Demir'in tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.