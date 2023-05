Kadınlar hayatları boyunca sık sık jinekolojik hastalıklarla karşılaşıyor. Kadınlarda görülen hastalıklarda erken dönemde yapılan teşhis, rutin kontroller, yaşam kalitesini ve süresini artırdığı için büyük önem taşıyor. Kadınlarda meydana gelebilecek büyük hastalıkları önlemenin önemine de vurgu yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Eray Çalışkan "Kadınların her zaman yaşadığı günlük problemler ciddi kadın hastalıklarının habercisi olabilir. Bu nedenle kadınlara düzenli jinekolojik muayene öneriyoruz" dedi. Prof. Dr. Çalışkan, kadınların yaşamları boyunca sıkça karşılaşacakları jinekolojik hastalıkları en aza indirmek ve yaşam kalitesini artırmak için tavsiyelerde bulunarak, kadınlarda en sık görülen 5 hastalığı ve 5 çözüm önerisini şöyle sıraladı:

1 VAJİNAL AKINTI

"Vajinal akıntı oldukça doğal olan her kadında görülen akıntılardır. Bu akıntılar şeffaf ve kokusuzdur. Kadınlarda en sık karşılaşılan jinekolojik problemlerden biri anormal vajinal akıntılardır. Vajinanın normal bakteri dengesindeki değişiklik vajinanın akıntının koku, renk veya kıvamını değiştirebilir" diyen Prof. Dr. Çalışkan, şu tavsiyelerde bulundu: "Pamuklu iç çamaşırı tercih edilmeli ve aşırı sıkı kıyafetler tercih edilmemeli. Tuvalet temizliği önden arkaya doğru yapılmalı Gereksiz antibiyotik kullanılmamalı."

2 ADET DÜZENSİZLİĞİ

Prof. Dr. Çalışkan adet düzensizliği ile ilgili "'Normal adet döngüsündeki bozulmalara adet düzensizliği' denir. Adet döngüsünün 21 günden kısa veya 35 günden uzun olması, kanamanın 6 günden uzun sürmesi normal kabul edilemez. Bu durum adet düzensizliği olarak nitelendirilir. Adet düzensizliklerinin büyük bir kısmı hormonal olsa da kistler, miyomlar gibi faktörlere bağlı olarak karşımıza çıkabilir. Depresyon, stres, mevsimsel ve çevresel değişiklikler, aşırı kilo alımı, ani kilo kaybı gibi faktörlerde adet düzensizliğine neden olabilir" dedi. Prof. Dr. Çalışkan, adet düzensizliğine nelerin iyi gelebileceğini ise şöyle sıraladı: "Spor ve egzersiz yapmak, uygun vücut ağırlığında olmak, yeterli gün ışığı almak ve adet düzensizliğine iyi gelebilecek magnezyum ve D vitamini almak gelebilir."

3 POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Polikistik Over Sendromunun genetik kökenli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çalışkan "Doğurganlığı olumsuz yönde etkileyerek, hastalıkların oluşumuna yer hazırlayan, üreme çağındaki kadınlarda çokça görülen hormonal bozukluklardan biridir. Polikistik Over Sendromu olan kadınlarda yumurtanın olgunlaşması için gerekli hormon üretilmez ve yumurtaların hiçbiri olgunlaşıp çatlayamadığı için yumurtlama gerçekleşemez. Bu durumda adet düzensizliğine ya da hiç adet olmamaya sebep olur" dedi. Tedavi olarak önerilerde bulunan Prof. Dr. Çalışkan "Sağlıklı beslenme ve egzersiz ile ideal kiloda kalınmalıdır. D vitamini desteği alınabilir. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Tahıllı ürünler, meyve, sebze, yağsız et tüketilmesi, kan şekerinin düşük seviyelerde tutulması için gerekli desteğin alınması gerekir" dedi.

4 İDRAR KAÇIRMA

Prof. Dr. Eray Çalışkan "30 yaş sonrasında görülmeye başlanan ve artan idrar kaçırma; koku, hijyen gibi sebepler nedeniyle kadınların kendini sosyal yaşamdan kısıtlamasına yol açan önemli bir sorundur. İdrar kaçırma sorunu kalıtsal kolajen doku bozukluğuna bağlı olarak yaşanabilmektedir. Çok doğum yapma, sigara kullanımı, obezite, iri bebek doğurma, zor doğum hikayesi, kalça kaslarını egzersiz ile geliştirmeme gibi risk faktörleri bulunmaktadır. Bu risk faktörlerinin varlığında daha erken yaşlarda görülmektedir" dedi. Prof. Dr. Çalışkan, idrar kaçırmanın tedavisinde hastanın profilinin incelenmesi gerektiğini ve duruma göre tedavi yönteminin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

5 KASIK VE BEL AĞRILARI

Kasık ve bel ağrısının kadınlarda en önemli yakınmalardan biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çalışkan "Kasık ağrıları kadınların günlük yaşantılarını etkileyecek derecede ağır olabilir. Kasık ve bel ağrısı üreme organlarından kaynaklanabilir, idrar yolları, sindirim veya iskelet sisteminden kaynaklanabilir. Tedavi, ağrıya göre değişebilir. Ultrason ve laparoskopi yöntemi ile ağrının sebebi teşhis edilmeye çalışılır. Hastalara psikolojik destek de yararlı olur" dedi. Bu gibi kadın hastalıklarının önemsiz gibi görünse de tedavi edilmediğinde çok ciddi sonuçlara neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çalışkan "Bu nedenle kadınlara düzenli olarak muayene olması önerilir" dedi.