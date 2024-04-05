Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün ibadet ve duayla idrak edilecek.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor” Dedi.

Konuşmasının devamında Müftü Kotan, Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanan Kadir Gecesinin ibadetle geçirilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.