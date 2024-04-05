Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen özel bir gecedir. Bu gece, özellikle ibadet etmek, dua etmek ve Kur'an okumak için değerlendirilir. Kadir Gecesinde kılınan namazlar, bu özel gecenin faziletinden yararlanmak isteyen müminler için önemli bir ibadet şeklidir. Aşağıda, Kadir Gecesi'nde kılınabilecek bazı namazlar ve rekat sayıları hakkında genel bilgiler verilmektedir.



2, 4 ve 100 Rekat Kadir Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

1-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Her kim Kadir Gecesi'nde 1 kere Fatiha, 3 kere de İhlas Suresi okuyarak 2 rekat kılar ve namazdan sonra:

(Duanın Arapça okunuşu:)

"Subhanemenhüvegâimüllêyeshü. Sübhanemenhüvedêimülleyelhu. Sübhanemenhüvehâfizülleyeğfül. Sübhanemenhüve ğaniyyülleyeftegir. Sübhanemenhüvecevêdülleyebhal. Sübhanemenhüve halîmülleyeğcel. Sübhanellahivelhamdülillahi velâilâheillallahüvellahüekber. Velâhavle velâgüvvete illabillah. Sübhanekeyâalîmü yâ azîm. İğfirlizzenbelazîm."

Kim bu namazı kılıp namazdan sonra da böyle dua ederse, ona müjde olsun, ona tekrar müjdeler olsun. Allah-u Te'ala ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin kalbine hayali dahi gelmedik nimetler verecektir."

2 Rekat Namaz

Niyet: "Kadir Gecesi münasebetiyle 2 rekat namaz kılmak üzere niyet ettim" diyerek niyet edilir. Her rekatında Fatiha Suresi'nden sonra İhlas Suresi okunur. Namazın sonunda selam verilerek tamamlanır.

6 Rekat Namaz (2 Rekatlı 3 Vakit)

Niyet: Her 2 rekatlık namaz için "Kadir Gecesi'nin faziletinden yararlanmak niyetiyle 2 rekat namaz kılmaya" diyerek niyet edilir.

Her rekatında Fatiha Suresi'nden sonra İhlas Suresi okunur. 2 rekat tamamlandıktan sonra kısa bir süre dua edilir ve ardından yeniden 2 rekat namaz kılınır. Bu işlem toplamda 3 kere tekrarlanır.

12 Rekat Namaz

Bu namaz genellikle 2 rekatlık 6 vakit olarak kılınır. Her 2 rekat sonunda selam verilir ve kısa bir dua edilir. Her rekatında Fatiha'dan sonra İhlas, Felak ve Nas sureleri okunabilir.

14 Rekat Namaz

2 rekatlı 7 vakit şeklinde kılınır. Her vakitte Fatiha ve İhlas okunur, her 2 rekat sonunda selam verilerek namaz tamamlanır.

100 Rekat Namaz

Bu namaz, genellikle 2 rekatlık 50 vakit olarak kılınır. Bu uzun namazda genellikle her rekatte Fatiha Suresi ve İhlas Suresi okunur. 100 rekatlık namaz, özellikle Kadir Gecesi'nin faziletinden en üst düzeyde yararlanmak isteyenler tarafından tercih edilir.

Bu namazların dışında, Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı gibi diğer nafile namazlar da kılınabilir. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim okuma, zikir, tesbihat ve dua etme gibi ibadetler de bu mübarek geceye özel bir anlam katar. Her mümin, kendi imkanları ve zamanı dahilinde bu gecede ibadet edebilir. Önemli olan, bu mübarek gecenin ruhani atmosferinden en iyi şekilde yararlanmak ve Allah'a yakınlık hissetmektir.