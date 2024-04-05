Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyolların Ramazan Bayramı tatilinde dokuz gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyolların cumartesi sabahından itibaren dokuz gün boyunca ücretsiz olacağını da açıkladı.

Bakan Uraloğlu ayrıca otobüs terminallerinde de denetimlerin gerçekleştirildiğini, fahiş fiyat uygulamaları ile mağduriyet yaşanmaması için firmalara da uyarılarda bulunduklarını da aktardı.