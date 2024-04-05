Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, çocuklar ve ebeveynler için bayramın özel anlamını hissettirecek ve geleneksel bayram alışkanlıklarını yaşatacak etkinlikler önem kazanıyor.

Arefe günü ve bayramın ilk gününde çocukların bu özel günü daha bilinçli ve mutlu geçirmeleri için yapılabilecekler konusunda psikolog Fatma Ağdur, Aksu Haber aracılığıyla önemli tavsiyelerde bulundu.

Ağdur, özellikle Arefe günü ve bayramın ilk gününde çocukların geleneksel bayram alışkanlıklarını kazanmalarının ve kültürlerinin bilincinde olmalarının önemine vurgu yaptı. Çocukların bayramı sadece tatil ve hediyelerle değil, aynı zamanda kültürel değerlerle birlikte yaşamalarının gerekliliğini belirtti.