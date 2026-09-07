Mısır’da suç ve adalet konularını işlediği televizyon programıyla tanınan ünlü sunucu Sara (Sarah) Khalifa, yargılandığı dev uy*şturucu ve organize suç davasında 11 kişiyle birlikte idam cezasına çarptırıldı. Başkent Kahire'deki mahkemece verilen ve Mısır Başmüftüsü'nün onayının ardından kesinleşen karar, hem Mısır’da hem de Arap dünyasında geniş yankı uyandırdı.

750 Kilogram Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Dava dosyasına göre, aralarında Sara Khalifa'nın da bulunduğu sanıklar; uy*şturucu üretimi ve ticareti yapmak amacıyla organize suç örgütü kurmak, ülkeye hammaddeleri yasa dışı yollarla sokmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından yargılandı. Operasyonlarda 750 kilogramdan fazla uy*şturucu madde, hammaddeler ve silahlar ele geçirildi.

Yargılama sonucunda Khalifa ile birlikte 12 sanık idama mahkûm edilirken, 9 sanık müebbet hapis cezası aldı, 7 sanık ise beraat etti.

Suçlamaları Reddetti: "İlk Kez Polis Ofisinde Gördüm"

İdam kararına ilişkin açıklama yapan 39 yaşındaki sunucu, hakkındaki uy*şturucu kaçakçılığı iddialarını kesin bir dille reddetti. Suç unsuru maddeleri ilk kez narkotik şubesinde fotoğraf çekimi sırasında gördüğünü savunan Khalifa'nın avukatı, kararı temyize götüreceklerini bildirdi.

Sara Khalifa Kimdir?

Yaşı ve Doğum Yeri: 39 yaşında olan Sara Khalifa, Mısır doğumludur.

Kariyeri ve Ekran Yüzü: Mısır televizyonlarında suç, güvenlik ve adalet konularını ele alan "Mission Impossible" adlı programın sunucusu olarak geniş kitlelerce tanındı.

İş Hayatı: Medya kariyerinin yanı sıra estetik cerrahi kliniği ve etkinlik organizasyon şirketi işleten bir iş kadınıdır.

Çelişkili Durum: Ekranlarda adalet ve suçla mücadeleyi konu edinen yapımlarla tanınırken, kendisinin dev bir uyuşt*rucu operasyonu kapsamında idama mahkûm edilmesi olayı uluslararası basının gündemine taşıdı.