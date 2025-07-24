Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede aracı tamamen sardı. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızlıca güvenlik ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye Zamanında Müdahale Etti, Can Kaybı Yok

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre araçta yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Olay anında trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.