Kahramanmaraş’ta kültürel ve ticari hayatın önemli organizasyonları arasında yer alan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl 20 yıllık bir aranın ardından yeniden düzenlenerek büyük ilgi gören fuar, bu yıl da 1 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen fuar; alışveriş, kültür, sanat ve eğlencenin bir arada sunulduğu kapsamlı bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon, bu yıl daha geniş katılım ve daha zengin içerikle yeniden sahne alacak.

Yerel ve ulusal düzeydeki esnaf ve işletmeler, fuarda ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı bulurken, vatandaşlar da yaz aylarında ailece vakit geçirebilecekleri sosyal bir ortamla buluşacak.

Etkinliğin düzenleneceği KAFUM Fuar Alanı’nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında alanda kapsamlı bir altyapı düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Şebeke hatlarının yenilenmesi, lunapark oyun gruplarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemesi ve genel alan temizliği gibi işlemlerle fuar alanı baştan sona yenileniyor.

Her Yaştan Ziyaretçiye Hitap Edecek

Ağustos ayı boyunca açık olacak fuarda; alışveriş stantlarının yanı sıra sahne gösterileri, konserler, çocuk etkinlikleri ve yöresel lezzet tanıtımları gibi birçok farklı etkinlik de ziyaretçileri bekliyor.

Aileler için sosyal bir buluşma noktası haline gelen fuar, Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğine katkı sunarken aynı zamanda şehir ekonomisini de canlandırıyor.

Kahramanmaraş’ın Hafızasında Yeniden Yer Edindi

Geçmişte her Ağustos ayında şehirde adeta bir bayram havası estiren Geleneksel Ağustos Fuarı, geçtiğimiz yıl kaldığı yerden devam ederek şehrin kolektif hafızasında yeniden yer edinmeyi başardı.

Bu yılki fuar, hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçiler için daha geniş bir yelpazede deneyim sunmayı hedefliyor.