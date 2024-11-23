Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, edebiyat tutkunlarını ikinci gününde de bir araya getirdi.

KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, her yaştan kitapseverin ilgisiyle adeta bir kültür ve sanat şölenine dönüştü.

7’den 70’e geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yapan fuar, özellikle hafta sonu tatilini kültürel aktivitelerle değerlendirmek isteyenler için bir cazibe merkezi haline geldi.

Aileler, gençler ve çocuklar, fuar alanında hem keyifli vakit geçiriyor hem de birbirinden değerli eserlerle tanışma fırsatı buluyor.

Katılımcılar, yerel ve ulusal ölçekte tanınmış yayınevlerinin stantlarını gezerken, hem klasik eserlerle hem de günümüz edebiyatına ait yeni yayınlarla buluşma imkânı yakalıyor.

Çeşitli yazarların imza günleri ve söyleşi etkinlikleri de fuar kapsamında yoğun bir programla devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu önemli kültürel etkinlik, sadece bir kitap alışverişi ortamı değil, aynı zamanda şehrin edebi kimliğini öne çıkaran bir platform sunuyor.

Kahramanmaraş, edebiyattaki köklü geçmişini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Fuar alanına gelen ziyaretçiler, kitapların büyülü dünyasına dalarken yazarlarla birebir tanışma fırsatını da değerlendiriyor.

Ayrıca çocuklara yönelik etkinlikler, sanat atölyeleri ve tematik söyleşiler, her yaştan katılımcıya hitap eden zengin bir program sunuyor.

Katılımcılar, Kitap Fuarı’nı çok beğendiklerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.