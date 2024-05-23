KAGİD tarafından kadınlara özel hazırlanan, 3 gün sürecek olan Kişisel Gelişim Programı dün başladı.

M. Murat Akkurt Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen programa AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Yeniden Refah Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Betül Hurç, Kahramanmaraş Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Özay, Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış Konuşmasını KAGİD Başkanı Neşe Yıldızhan yaptı.

Yıldızhan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “6 Şubat’ta saat 04:17’de saniyeler içerisinde hepimizin hayatı değişti. Hal bu ki hepimizin birkaç saat sonrası için yeni güne dair farklı farklı planları vardı. Kaybettiğimiz canların acısının tarifi mümkün değil. Tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Derneğimizin Kurucusu Hayatını kadınların güçlenmesine, haklarını savunmaya admış güzel insan Kibar Özdemir’i ve üyelerimiz Gül Çitil Yolun, Emine Yolun, Leyla Reyhanlı ve Fulya Karaturna bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Bir çoğumuz iş yerimizi evimiz kaybettik. İşlerimize ara vermek durumunda kaldık. Yaşadığımız felaketin etkilerini ruhumuzdan ve beynimizden atamıyoruz. Ancak yeniden ayağa kalkmak ve bu bilinçle hareket etmek gerek.

Bu şehri yeniden ayağa kaldırmak sadece yöneticilerin görevi değil. Her birey üzerine düşeni yapmalıdır. Omuz omuza verirsek geleceği daha sağlam inşaa ederiz. Eleştirdiğimiz kadar çaba sarfetmemizde gerek.

Bilgili kadınlar güçlüdür. Bilgi kadınlar bilgili evlatlar yetiştirir. Etrafına ışık saçar. Bu anlamda öğreneceğimiz her bilgi bir hazinedir. Kişisel Gelişim Eğitim Programının gerek günlük yaşantımızda ve gerekse de iş hayatımızda bakış açımızı değiştireceğine inanıyorum. 3 günlük program sonunda bunu daha da iyi anlayacağımıza eminim.

Öncelikle bu eğitim programını hazırlayan Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Eğitim Koordinatörümüz Sayın Feyza Küçükdağlı başta olmak üzere yine dernek üyelerimiz Eğitmenlerimiz Seher Kocaoğlu ve Şule Nur Çokyiğit’e ve bizi kırmayarak Gaziantep’ten gelen Eğitmenimiz Sayın Şahin Önel’e teşekkür ediyorum.”

Kadın Platformu Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan da kısa bir konuşma yaparak, kadınların kendilerini geliştirmesine dair faydalı bir programın hazırlanmasını kıymetli bulduğunu ifade ederek, KAGİD Başkanı ve emeği geçenleri tebrik etti.

Arıkan, konuşmasının devamında; “Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği'nin bizim için çok anlamlı olan bir eğitiminin açılışındayız. Bu eğitimlerde özgüven, yetenek geliştirme, yöneticilik, kaygı ve stres yönetimi, iletişim teknikleri, beden dili, hitabet ve diksiyon gibi konular ele alınacak. Bu dersler, hayatın her alanında hepimiz için temel eğitimlerdir. Eğitim, hangi konuda olursa olsun, hangi yaşta veya meslekte olursak olalım, sürekli devam etmesi gereken bir kavramdır. Eğitimler, hayatın her alanında farklı bakış açıları kazanmamıza yardımcı olacaktır.

Bu program için Neşe Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu eğitimler, genç girişimciler, ticari girişimciler ve sivil toplum alanında çalışanlar için çok değerli ve önemlidir. Neşe Hanım, depremde kaybettiğimiz kıymetli başkanımız Kibar Özdemir'in ardından Kadın Girişimciler Derneği'ni çok daha yukarılara taşıdı. Kibar Hanım'ın emanetine güzel sahip çıktığı için Neşe Hanımı tebrik ediyorum.

Bugünkü eğitim, ticari girişimciliğin yanı sıra sosyal girişimciliğin de bir parçası olduğu için çok değerli. Kadın girişimcileri her alanda desteklemek, bu eğitimlerin devamlılığını sağlamak çok önemli. Bugün birçok programdan geldiğim için biraz heyecanlıyım. Bu eğitimlerin hem sivil toplum alanında hem de ticari girişimcilik alanında çok faydalı olacağına inanıyorum. Başkanımın şahsında tüm katılımcılara, bizi bir araya getirdiği için sevgili Feyza'ya ve tüm kadın girişimciler dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca platformumuz adına başkanıma teşekkür ediyorum.

Güçlü kadınlar, güçlü toplumları oluşturur. Kahramanmaraş'taki her alanda çalışma yapan kadınların arkasında olduğumuzu ve her zaman destek vereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Eğitim Koordinatörü Feyza Küçükdağlı, Özgüven ve İletişim Teknikleri, Eğitmen Şahin Önel de Yetenek Geliştirme Eğitimini verdi.

Katılımcıların da çok verimli bulduğu eğitim Cuma günü sona erecek. İlerleyen günlerde ise ayrıca sertifika töreni düzenlenecek.