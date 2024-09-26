Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar iş birliğiyle düzenlenen TÜBİTAK Bilim Şenliği, bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi. Piazza AVM’de gerçekleştirilen şenlik, ilk gününde katılımcıların ilgi odağı oldu. Toplumun farklı kesimlerine hitap eden bilim dolu etkinlik, özellikle gençlerde büyük bir heyecan uyandırdı. TÜBİTAK destekli şenlikte; fizik, eğlenceli bilim, kimya, stratejik düşünme becerileri, deprem bilim, stem, elektronik tasarım ve planetaryum gibi toplam 59 farklı atölyede katılımcılara geniş bir yelpazede bilimsel deneyim sunuluyor. Çocuklar ve gençler için özel olarak hazırlanan interaktif çalışmalar, bilimin eğlenceli ve öğretici yönlerini ön plana çıkarıyor. Katılımcılar; deneyler yaparak bilimsel süreçleri yakından öğrenme, rehber öğretmenler eşliğinde bu alanlarda kendilerini geliştirme ve bilimsel keşifler yapma imkânı da buluyor. Şenliği ziyarete gelen çocuklar, bilimsel etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, şenlikte kazandıkları deneyimlerin kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti. TÜBİTAK Bilim Şenliği, 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’a kadar Piazza AVM’de bilim ve teknoloji tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek.

Editör: Yunus Firdevsoğlu