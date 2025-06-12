Fuarda yer almak isteyen esnaflar için ön başvurular başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve kentte ticaret ile kültürel etkileşimi artırmayı amaçlayan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da birbirinden renkli stantlar ve etkinliklerle ziyaretçileri ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl 20 yıl aranın ardından yeniden hayata geçirilen fuar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde geleneksel bir etkinlik olarak kent takvimindeki yerini sağlamlaştırdı.

Stant Açmak İsteyen Esnaflar Dikkat!

Kahramanmaraşlı esnaflar ve işletmeler için büyük fırsatlar sunan fuar kapsamında, stant ve alan kiralama ön başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyenler bu bağlantıdan formu doldurarak başvuru sürecini başlatabiliyor.

Her Yaştan Ziyaretçiye Hitap Edecek

Ticaretin yanı sıra kültür ve eğlencenin de öne çıkacağı fuarda; yerel ürünler, el sanatları, yöresel lezzetler ve birçok sektöre ait stantlar yer alacak. Ayrıca çocuk etkinlikleri, konserler ve sahne gösterileri ile fuar alanı tam bir festival havasına bürünecek.

Kahramanmaraş’ta ticaretin, tanıtımın ve kültürel etkileşimin merkezi haline gelen Ağustos Fuarı, hem esnaf hem de ziyaretçiler için kaçırılmayacak bir buluşma noktası olacak.