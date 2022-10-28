Bu kapsamda İl Müdürü Mutlu Kaya Türkiye Görme Engeliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleriyle Kahvaltı Programında bir araya geldi.

Kahramanmaraş Engelsiz Yaşam, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen programda Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Görme Engellilere verilen destekler ve onların sorunları hakkında istişarelerde bulundu.

Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak öncülüğünde düzenlenen kursları tamamlayanlara belgeleri verilirken Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Golbol 4. Liginden 3. Ligine yükselen Sporcularda ziyarette hazır bulundu.

Program sonunda bir açıklama yapan Türkiye Görme Engeliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak kendilerini kabul eden İl Müdürü Mutlu Kayaya teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ise Germe Engelli Sporcuların başarısını tebrik ederek onların her zaman destekçisi olduklarını dile getirdi.