Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Temmuz ayında yoğun bir çalışma temposu ile şehrin güvenliğini sağladı. Yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri Temmuz ayında bin 266 yangına müdahale etti ve pek çok farklı olaya hızlıca yanıt verdi.

Kahramanmaraş itfaiyesi, 23 şube, 64 araç ve 346 personel ile faaliyet göstererek şehrin dört bir yanında hizmet verdi. Ekipler, yangınların yanı sıra su baskınları, boğulma vakaları ve trafik kazaları gibi acil durumlara da hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, Temmuz ayında gerçekleşen müdahaleler şu şekilde sıralandı: 7 su baskını 2 boğulma vakası 66 trafik kazası 551 eğitim faaliyeti 1266 yangın

Toplamda, Kahramanmaraş itfaiyesi Temmuz ayında bin 643 olaya müdahale ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir çaba sarf etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ve herhangi bir acil durumda hızlıca müdahale edebilmek için sürekli hazır olduklarını belirtti. Bu özverili çalışma, Kahramanmaraş'ta asayiş ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.