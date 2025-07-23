Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurum adı kullanılarak vatandaşlara gönderilen sahte SMS’lere karşı kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

Büyükşehir Belediyesi, kurumun adını kullanarak vatandaşlara dolandırıcılık amaçlı kısa mesajlar gönderildiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Yapılan açıklamada, söz konusu mesajların belediye ile hiçbir ilgisi bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili yasal sürecin ivedilikle başlatıldığı bildirildi.

Dolandırıcılık amacı taşıyan mesajda, "Sn Sanık, Ağır ceza dosyanızın son bildirim günüdür. Bilgi almak için kontrol ediniz" ifadeleri yer alırken, vatandaşlardan gelen şikâyetlerin ardından belediye yetkilileri konunun üzerine gitti.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurumumuzun adı taklit edilerek vatandaşlarımıza SMS atıldığı ihbarı tarafımıza ulaşmış, yapılan incelemelerin ardından hukuki süreç ivedilikle başlatılmıştır. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması hususunu kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

Yetkililer, bu tür mesajların içeriğindeki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması ve durumun emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı.