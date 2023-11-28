Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında Onikişubat İlçesi Üngüt İlkokulu'nun depremde hasar gören kütüphanesi, gönüllü adliye personellerinden oluşan 30 kişilik bir ekip tarafından yeniden onarıldı. Onarımın ardından, adliye personeli kütüphaneyi yeni kitaplarla donattı. Kitaplar ve oyuncaklarla doldurdukları kütüphaneye ise adliye personellerinden Ökkeş Çaycı'nın depremlerde hayatını kaybeden annesi Hatice, babası Hasan ve kardeşi Sudenaz Çayırcı'nın ismi verildi.