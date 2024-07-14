Kahramanmaraş Doğa Koleji, öğrencilerine yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor ve eğitim ufkunu genişleterek akademik başarılarını sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle taçlandırıyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Doğa Koleji, PİAZZA AVM iş birliği ile renkli ve eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikler arasında atölyeler, akıl oyunları, yüz boyama atölyesi ve birçok eğlenceli aktivite yer aldı.

Etkinlik büyük ilgi gördü ve önümüzdeki hafta sonu da devam edecek. Anaokulu ve ilkokul grubu tüm öğrenciler bu etkinliklere katılım sağlayabilir. Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Doğa Koleji İlkokul Müdürü Serap Avcı, gösterilen ilgi ve yoğun katılımlarından dolayı tüm halka teşekkür ederek, “Anaokulu ve ilkokul grubu tüm öğrencilerimizi bu eğlence dolu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Çocuklarımıza keyifli bir yaz tatili sunmak için çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.