Depremin merkez üssü olan kahramanmaraş, kaliteli domates üretimiyle dikkat çekiyor. Doğaka'dan destek alarak kendi işletmelerini kuran çiftçiler, tonlarca domates üretimine başladılar.

Kahramanmaraş'ta örtü altı seralarda beklenen 100 bin ton domates rekoltesi ile üreticiler heyecan yaşıyor.

DOĞAKA'dan destek alan seracılar kendi işletmelerini kurarken, Tarım ve Orman Müdürlüğü de çiftçilere teknik ve finansal destek sağlanıyor.

Kent genelinde 4 bin 500 dönüm örtü altı yetiştiriciliği gerçekleştirilirken, 100 bin ton civarında üretim bekleniyor. Domates, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta ve Türkiye ekonomisine ciddi katma değer sağlıyor. Akdeniz'in doğusunda bulunan kent, birçok sebze ve meyve çeşidinin üretim merkezi haline geldi.

Üreticiler, Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt mahallesinde 5 dönüm olarak başladıkları sera bahçelerini 1000 dönüme çıkardı.

Türkoğlu ilçesi Kadıoğlu çiftliğinde ise yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda örtü altı seralarda domates yetiştiriliyor.

Kahramanmaraş'tan Türkiye'nin birçok kentine domates gönderilirken, aynı zamanda tedarikçi firmalar aracılığıyla Almanya, İngiltere ve Katar gibi ülkelere ihracat yapılmaktadır.

Kentin en önemli gelir kaynaklarından biri olan örtü altı seracılığında yaklaşık 5 bin tarım işçisi çalışmaktadır. Kentte üretilen domatesler genellikle salçalık, turşuluk, kurutma ve salça üretiminde kullanılmaktadır.