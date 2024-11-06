Kahramanmaraşlı iş insanlarının destekleriyle Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na yapılan bağışlar sonucunda alınan 63 yeni araç, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nün hizmetine sunuldu. Kahramanmaraş Emniyet ve Asayiş Derneği Araçların teslimatının ardından, Küçükev Restoran’da bir yemek organizasyonu düzenlenerek bu katkıların değeri bir kez daha vurgulandı.

Yemek organizasyonuna, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ve Kahramanmaraş Emniyet ve Asayiş Derneği Başkanı Ali Osman Üdürgücü ile kent protokolünden birçok önemli isim katıldı.