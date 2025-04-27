Şehrin spor kültürüne yıllar boyunca emek veren, genç yeteneklerin yetişmesine katkı sağlayan isimlerin buluştuğu gecede, dayanışma ve vefanın önemi vurgulandı.

Programda, Kahramanmaraş futbolunun efsane isimleriyle birlikte önemli isimler de yer aldı. TÜFAD Başkanı Mesut Çanak’ın öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, MHP KAHRAMANMARAŞ İL BAŞKANI HÜSEYİN VAHİT DEMİRÖZ, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Fatih Sarıkaya katıldı.

Gecede, futbol camiasına uzun yıllar hizmet eden isimlere plaket takdim edilerek emeklerinin unutulmadığı vurgulandı. Sporun birleştirici gücüne olan inançla düzenlenen organizasyonda, sporun gelişimine katkı sağlayan antrenörler ve yöneticilere teşekkür edildi.